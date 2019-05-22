Midesinden plastik çıktı

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda karaya vuran ispermeçet balinasının karnından plastik çıktı. Sicilya'nın turistik sahili Cefalu'ya vuran 7 yaşındaki dişi balinan karnından plastik torbalar ve nesneler çıktığını belirten İtalyan yetkililer, hayvanın plastik malzemeler nedeniyle öldüğünü, bu durumun çevre kirliliğinin geldiği noktayı ortaya koyduğunu bildirdi. Hayvanın otopsisini gerçekleştiren Messina Üniversitesi'nden Carmelo Isgro, "Bu hayvanların yemeği ne yazık ki plastik oldu. Plastik malzemeler midesine yerleşince normal yiyeceklerin içeri girmesini engellemiş. Henüz o kadar küçük bir balina ki dişleri bile tam olarak gelişmemiş" diye konuştu. Son vaka Sicilya'da 5 aydaki 5'inci balina ölümü oldu.