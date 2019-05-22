Şerpa bir haftada ikinci rekorunu kırdı

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Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 24. kez çıkarak kendi rekorunu kırdı. Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Mira Açharya, salı günü bir grup dağcıyla Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan şerpa Rita'nın 24. başarılı tırmanışını gerçekleştirerek bu alanda yine kendisine ait olan rekoru kırdığını duyurdu. Rita, 15 Mayıs'ta Everest Dağı'nın zirvesine çıkarak geçen yıl ulaştığı kişisel rekorunu bir kez daha kırmıştı. 49 yaşındaki Himalaya yerlisi dağ rehberi, bahar tırmanış sezonunda hava koşullarının elverişli olmasından yararlanarak 6 gün sonra ikinci kez zirveye ulaştı. Rita'ya tırmanış sayısına en fazla yaklaşan meslektaşları şerpa Apa ve Phurba Taşi, 21'er başarılı tırmanıştan sonra emekli olmuştu. AA