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Trump’tan kritik itiraf

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Trump’tan kritik itiraf
Fox News televizyonuna mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, kendisini "İran'a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti. Trump asker-savunma sanayi arasındaki ilişkiden dolayı ABD'nin dahil olduğu savaşların hiç bitmesini istemeyen bir kesimin olduğunu bildirdi. Sunucunun "İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?" sorusuna Trump, "19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD'nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeriendüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar." yanıtını verdi.
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Trump’tan kritik itiraf
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