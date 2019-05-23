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, Türkiye’yi yeniden kazanmalı”

Giriş Tarihi: 23.5.2019
“AB, Türkiye’yi yeniden kazanmalı”
İtalya'da sağ görüşlü Forza İtalya partisinin lideri Silvio Berlusconi yaptığı konuşmada "Belki de Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi yeniden kazanmalı" dedi. İtalya'da 3 dönem başbakan olarak görev yapan ve 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olan 82 yaşındaki Berlusconi, devlet televizyonundaki bir programda AP'nin geleceğine dair düşüncelerini anlattı. 'AB'nin dış politikada çok hatalı hareket ettiğini, ABD yönetiminin yanlış kararları ve ticaret savaşı karşısında güçsüz kaldığını' savunan Berlusconi, AB'nin Rusya ile olan ilişkilerini düzeltmesi ve Türkiye'yi yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.
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“AB, Türkiye’yi yeniden kazanmalı”
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