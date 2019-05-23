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Bir iftira için 45 yıl hapis yattı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Bir iftira için 45 yıl hapis yattı
ABD'de yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 45 yıl hapis yatan bir kişiye 1.5 milyon dolar tazminat ödenecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, 1971'de 27 yaşındayken ölüme sebebiyet veren silahlı saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Richard Phillips, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılar, bugün 72 yaşında olan eski oto tamircisi Phillips'in yalan ifade veren bir görgü tanığının kurbanı olduğunu belirtti. 2018 yılında suçsuz olduğu ortaya çıkan ve ABD tarihinde masum olduğu halde en uzun süre hapiste kalan kişi olarak anılan Phillips'e, 1.5 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtiliyor.
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Bir iftira için 45 yıl hapis yattı
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