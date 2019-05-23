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'ta 12 ortaya çıkardı

'ta terör örgütü 'ın işlediği suçları soruşturan Birleşmiş Milletler () ekibi 12 ortaya çıkardı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 07:50
BM Irak'ta 12 toplu mezar ortaya çıkardı

Türkiye, İsveç, Almanya ve Suudi Arabistan'ın uzman ve istihbarat uzmanları ile destek verdiği, Irak'ta Ekim 2018'den beri çalışmalarını yürüten BM ekibi, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ikinci raporunda, DEAŞ'ın işlediği suçları, "2014'te Ezidilere yönelik saldırılar", "2016'da Musul'da işlenen suçlar" ve "2014'te Tikrit'te infaz edilen Iraklı askerler" olarak üç başlıkta ele aldı.

Irak'ta 12 toplu mezar ortaya çıkarıldığı ve mezarlardan adli fiziksel ve biyolojik kanıtlar alındığı belirtilen raporda, DEAŞ kurbanları ve yakınlarıyla da görüşülerek kanıtlar toplandığı ifade edildi.

BM ekibi raporunda, DEAŞ'ın savaş suçu, insalığa karşı suç ve soykırım teşkil edebilecek suçlarından sorumlu tutulabilmesi için toplanan kanıtları ülkeler ve mahkemelerle paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

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BM Irak'ta 12 toplu mezar ortaya çıkardı
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