Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisi parlamento seçimlerinin galibi oldu

Hindistan Seçim Komisyonundan gelen ilk verilere göre, BJP, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazanmış, tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmış görünüyor.

Başbakan Modi seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabında, ülke olarak birlikte güçlendikleri ve refaha ulaştıkları paylaşımında bulundu, "Hindistan yine kazandı!" ifadesini kullandı.

Seçimin kesin sonuçlarının en erken bu akşam açıklanması bekleniyor.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştirildi ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.

Parlamento seçimleri, ekonomik reformlarının sonuçları tartışılan Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu.