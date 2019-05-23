NASA mars bileti 2020 nasıl, nereden alınır? NASA 2020 Mars bileti isim yazdırma sayfası - İşte ayrıntılar

NASA tarafından gelecek yıl Mars'a gönderilmesi planlanan "Mars 2020" uzay aracı, aynı zamanda yüz binlerce bireyin ismini de taşıyacak. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan etkinlikle, dileyenlere hatıra olarak NASA Mars bileti hazırlanıyor ve sisteme kaydediliyor. Bu doğrultuda da, 'NASA Mars bileti nasıl ve nereden alınır?' sorusu en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor.

NASA MARS BİLETİ AL

Haberimizin detaylarından, NASA hatıra bileti alma işlemlerine yönelik tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;