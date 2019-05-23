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mars bileti 2020 nasıl, nereden alınır? NASA bileti isim yazdırma sayfası - İşte ayrıntılar

'nın programı kapsamında hazırlıkları devam ederken, hatıra bilet etkinliği de büyük ilgi görüyor. Etkinlik kapsamında, isim yazdıranlara Mars bileti hazırlanıyor. Peki, nasıl ve nereden alınır? Haberimizin detaylarından, Mars 2020 programı kapsamında bilgilere ulaşabilir, NASA Mars bileti alma işlemini kolayca yapabilirsiniz. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 12:01
NASA mars bileti 2020 nasıl, nereden alınır? NASA 2020 Mars bileti isim yazdırma sayfası - İşte ayrıntılar

NASA tarafından gelecek yıl Mars'a gönderilmesi planlanan "Mars 2020" uzay aracı, aynı zamanda yüz binlerce bireyin ismini de taşıyacak. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan etkinlikle, dileyenlere hatıra olarak NASA Mars bileti hazırlanıyor ve sisteme kaydediliyor. Bu doğrultuda da, 'NASA Mars bileti nasıl ve nereden alınır?' sorusu en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor.

NASA MARS BİLETİ AL

Haberimizin detaylarından, NASA hatıra bileti alma işlemlerine yönelik tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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NASA mars bileti 2020 nasıl, nereden alınır? NASA 2020 Mars bileti isim yazdırma sayfası - İşte ayrıntılar
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