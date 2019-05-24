ABD’den Ortadoğu’ya 10 bin ilave asker

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ABD'nin uzun bir süredir belirsizlik içinde olan Ortadoğu politikası hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran ile gerilimin arttığı bir ortamda ABD ordusunun Ortadoğu'ya 5 bin ile 10 bin arasında ek asker gönderilmesine yönelik talebini değerlendirdiği belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili Reuters'a yaptıkları açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldiğini ancak Pentagon'un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığını söylediler.AP ajansına konuşan yetkililer ise Beyaz Saray'ın Pentagon'un istediği güçlerin hepsini mi yoksa bir kısmını mı onaylayacağının belli olmadığı ve plan hakkındaki son kararın da henüz verilmediği belirtildi. ABD'li yetkililer ayrıca, planın İran'dan gelen herhangi bir yeni tehdide tepki olarak ortaya çıkmadığını, bölgedeki güvenliği artırmayı amaçladığını vurguladı. 10 gün önce New York Times, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Trump yönetimine İran'ın nükleer silah geliştirmeye imkan veren faaliyetleri ilerletmesi ya da ABD güçlerine saldırması halinde Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderilmesine dair plan sunduğunu yazmış, Trump ise böyle bir plan olduğunu yalanlamıştı.