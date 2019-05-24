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AP seçimleri başladı

’nun 751 üyesinin belirleneceği seçimler başladı. Gözler Türk kökenli adaylarda

Giriş Tarihi: 24.5.2019
AP seçimleri başladı
28 üyeden oluşan Avupa Birliği'nin (AB) kader seçiminde oy verme işlemleri başladı. Görevi AB Konseyi ile birlikte AB yasalarını hazırlamak, bütçeyi onaylamak ve Avrupa Komisyonu'nu denetlemek olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 751 üyesi seçilecek. Hollanda ve İngiltere'de seçmenler dün sandık başına gitti.

AŞIRI SAĞ KAYGISI ZİRVEDE
Hollanda'da Seçime katılan 16 partiden toplam 308 adayın 6'ısı Türk kökenli. 26 Mayıs'a kadar sürecek AP seçimleri, aşırı sağcı partilerin şimdiye kadar ki en yüksek oy oranına ulaşması ihtimali sebebiyle kaygıyla izleniyor. Parlamento seçiminin ardından AB Komisyonu'nda da seçim olacak. Alman siyasetçi Manfred Weber'in başkan seçilmesi muhtemel görünüyor.

DENK PARTİSİ KATILIYOR
Hollanda'da İşçi Partisi'e güvenoyu vermediği için partiden ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu (sağda) ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu Denk Partisi, ilk defa katıldığı AP seçimleri için 3'ü Türk kökenli 14 aday gösterdi.
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