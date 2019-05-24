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fil avı yasağını kaldırdı!

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Botsvana fil avı yasağını kaldırdı!
Botsvana, hayvanları koruma örgütlerinin ve uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen fil avı yasağını kaldırdı. Yaklaşık bir yıldır fillerin avlanmasına izin vermeyi tartışan Botsvana, resmen av yasağını kaldırdı. Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fillerin sayısının arttığı ve çiftlik hayvanlarına zarar vermeye başladığı iddia edildi. Bakanlık, avlanmanın 'düzenli ve etik' bir biçimde yapılacağı savunuldu. Hayvan hakları savunucuları karar isyan etti.
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Botsvana fil avı yasağını kaldırdı!
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