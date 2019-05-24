Botsvana fil avı yasağını kaldırdı!

BUGÜN NELER OLDU

Botsvana, hayvanları koruma örgütlerinin ve uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen fil avı yasağını kaldırdı. Yaklaşık bir yıldır fillerin avlanmasına izin vermeyi tartışan Botsvana, resmen av yasağını kaldırdı. Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fillerin sayısının arttığı ve çiftlik hayvanlarına zarar vermeye başladığı iddia edildi. Bakanlık, avlanmanın 'düzenli ve etik' bir biçimde yapılacağı savunuldu. Hayvan hakları savunucuları karar isyan etti.