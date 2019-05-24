Çikolatalı mutluluk

30 yaşındaki Said Nuri Tetik, uzun yıllardır sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında Hayrat Vakfı ile 16 gün Somali'ye gitti. Gitmeden önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sayesinde Somali'de yaklaşık 13 bin çocuğu çikolata ile tanıştırdı. Projesinin çıkış hikâyesini anlatan Tetik, "Tamamen kişisel bir fikirdi. İnternette bir belgeselde kakao yetiştirenlerin ilk kez çikolata yediklerinde verdikleri tepkiyi görmüştüm. Ondan etkilendim. Somalili bir arkadaşımla konuştum ve gittiğim bölgede çikolata satılmadığını öğrendim. Hiç çikolata yememişler ve hiç kakao yetişmiyormuş o bölgede. Bu fikrin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Markete gittim ve 50 liralık çikolata aldım. Sonra kendi çevrem destek olur diye Instagram ve Twitter'dan paylaştım. En fazla bin çocuk olur diye tahmin etmiştim. Çok fazla mesaj geldi. Öğrenciler bile 10-20 lira bile olsa destek oldu" ifadelerini kullandı.

THY'DEN DESTEK

Beklediğinden çok fazla destek geldiği için şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Said Nuri Tetik, kısa bir süre sonra bagaj hakkının yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye'de çikolataları nasıl götürdüklerini anlatan Said Nuri Tetik, "Benim 50-60 kilo bagaj hakkım vardı. Onu kullandık. Benden birkaç gün sonra ekibimizden bir arkadaşım daha geldi. Sonra ben artık bagaj hakkımız olmadığı için alımı durdurdum. Twitter'da THY'yi etiketleyerek eğer desteklerlerse devam edebileceğimi paylaştım. Özel kalemden mail geldi ve 100 kilo ekstra bagaj hakkı verdiler. Onun da tamamını kullandık. Gelen ekip de destek oldu. Isı koruyucu çanta aldık. O şekilde taşıdık bir süre sonra yetersiz kaldı. Ama erise bile hepsini emerek yediler. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu." dedi.

13 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

Afrika'da yaşadığı problemlere ve çocukların durumunu da değinen Tetik, "Somali hem güvenlik hem ekonomi yönünden çok sıkıntılı bir ülke. Yanınızda askerler olmadan dolaşamıyorsunuz ve şehir merkezinde dışarı çıkamadık hiç. Eğitim düzeyi çok kötü. Okuma yazma oranı çok düşük. Hatta bu nedenle dükkânlarda satışları resim çizerek yapıyorlar. Afrika'da Uganda, Burkina Faso gibi başka ülkelere de gittim. Oraya insani yardım için gittim. Temel ihtiyaçları götürüyoruz. Çocuklar hemen etrafınıza toplanıyor. Yaklaşık 13 bin çocuğa çikolata verdik ve hayatlarında ilk defa çikolata ile tanıştılar. Önce şaşırdılar, ne olduğunu bilmedikleri için açmayı dahi bilmiyorlardı. Yedikten sonra gülümsediler. Burkina Faso'ya giderken de 1 paket şekerle yola çıkıp binlerce çocuğa şeker götürmüştüm ama bu kadar büyük bir iş değildi. Önümüzdeki hafta Endonezya'da olacağım buradan kalan bütçeyle oradaki çocukları sevindirecek bir şeyler alacağım" şeklinde konuştu.