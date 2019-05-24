Çin'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Zalkaliani, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçmeden önce basına yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın ziyaretinin tarihi olduğunu aktardı.

Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Zalkaliani, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, gerçekten yüksek seviyede gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vang ise Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek, Çin ile Gürcistan arasında dostane ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi.

Çin'in dünyada barış politikasını izlediğini belirten Vang, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini vurguladı.

Vang, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan her ülkeye eşit davrandıklarını kaydederek, "Biz Gürcistan ve diğer ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz." dedi.

İki bakanın yaptığı açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Vang, ziyaret kapsamında bugün Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya gelecek.