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’den ’ya ilave bin 500 asker

Giriş Tarihi: 25.5.2019
ABD’den Ortadoğu’ya ilave bin 500 asker
Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi. Trump, Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını, bu gücün çoğunlukla Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti. Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor. ABD, iki hafta önce de USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.
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ABD’den Ortadoğu’ya ilave bin 500 asker
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