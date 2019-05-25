Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı

'ın 74 kapısı daha açıldı

yönetimi, ramazan ayının son 10 gününe girerken 'ın 74 kapısının daha açıldığını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 07:28
Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram Hizmet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Mescid-i Haram Kapıları İdaresinden yapılan açıklamada, ramazan ayının son 10 gününe girerken Mescid-i Haram'ın 74 kapısının daha açıldığı kaydedildi.

Bu kapıların açılmasının ardından toplam 170 kapının ziyaretçileri karşılamak üzere hazır olduğu belirtilen açıklamada, mescidin ana kapılarındaki yoğunluğu azaltmak, ziyaretçilerin ve umrecilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir adım atıldığı bilgisi verildi.

Resmi verilere göre, ramazan ayında yaklaşık 45 milyon kişi kutsal toprakları ziyaret ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mescid-i Haram'ın 74 kapısı daha açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN