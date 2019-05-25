Nazarbayev, Türk Konseyi’nin ‘Ömür Boyu Onursal Başkanı’ oldu

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyi'ne üye ülkelerin kabulüyle, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev, "Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı" ilan edildi. Nazarbayev, Kazakistan'ın Avrasya'da önemli bir güç ve uluslararası arenada saygın bir ülke olması için çalışmalar gerçekleştirdi. Nazarbayev'in önerisiyle Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) süreci hayata geçirildi. Türk Konseyi'nin fikir babası olan Nazarbayev, 1992'den bu yana 15 Türk Devlet Başkanları Zirvesi'nin tümüne katıldı ve Türk Konseyi'nin pek çok projesinde öncü oldu. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nazarbayev ile başkent Nur Sultan'da bir araya geldi.Çavuşoğlu, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusundaki liderliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Türk dünyasının lideri ve Ak Sakalı olarak her zaman yanımızda ve başımızda olmasından büyük kıvanç duyuyoruz" dedi.