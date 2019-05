Theresa May, gözyaşlarıyla gitti

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'ninAB'den ayrılık süreci Brexit için bazı değişiklikler yaptığı anlaşmayı üç kez parlamentonun onayına sunan ancak başarılı olamayan İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.May, Başbakanlık konutu Downing Street 10 önünde sesi titreyerek istifasını duyurdu. May, "Hayatımın en büyük onuru olan bu görevi kısa bir süre içerisinde bırakacağım. İngiltere tarihindeki ikinci kadın başbakanım ama kesinlikle sonuncu değilim. Aşık olduğum bu ülkeye hizmet etme görevini husumet içerisinde değil, büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum" dedi. Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılacağı konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Theresa May'in boşaltacağı koltuk için aday olduğu belirtildi.İngiltere, AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.