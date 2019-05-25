Zirve kuyruğunda izdiham

BUGÜN NELER OLDU

Everest'te bu sezon yaşanan yoğunluk dağcılar için ölümcül sonuçlara neden oluyor. Kötü hava koşullarının tırmanış günlerini kısıtlaması nedeniyle 320 dağcı aynı anda dağ yolunda yoğun trafik oluşturdu. Dün yapılan açıklamada 4 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi. 2 Hintli, 1 Nepalli ve 1 Avusturyalı dağcının ölümüyle birlikte bir hafta içinde Everest'te hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktığı bildirildi. Dağcı Nirmal Purja ise Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye aynı zamanda 'ölüm bölgesi' deniyor. 1953'te ilk tırmanışın gerçekleştiği Everest'te şimdiye kadar 300'den fazla dağcının hayatını kaybetti.