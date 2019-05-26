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Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 09:48
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü

Meksika'da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5'i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.

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Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
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