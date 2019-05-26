Suriye'de Beşşar Esed ve destekçilerinin Hama iline yoğun saldırıları nedeniyle İdlib'e ailesiyle sığınan ve kalp damarları doğuştan ters olan 1,5 yaşındaki Aye, ameliyat olmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf, "Büyük Arterlerin Transpozisyonu/Büyük Atardamarların Yer Değiştirmesi" teşhisi konulan minik kızının tedavi edilmesini istiyor.

Yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren aile, kızları için uzanacak yardım elini bekliyor.

Minik Aye'nin yaşaması acil ameliyata bağlı!

Um Rahaf, kızının durumunun kötü olduğunu belirterek "Hama'nın kuzeybatı kırsalından el-Hümeyrat köyüne düzenlenen saldırılarda evimiz yıkıldı. Şu an zeytin ağaçlarının altında kalıyoruz. 3 yıl önce Türkiye'de yaşıyordum, daha sonra AFAD kimliğini teslim edip Suriye'ye giriş yaptık. Ardından küçük kızımın kalbinde bir hastalık olduğunu öğrendim." dedi.

Bölgedeki hastanelere müracaat ettiklerini anlatan Um Rahaf, şöyle devam etti:

"Buradaki doktorlar beni Türkiye'ye sevk ettiler. Ancak kimliği teslim ettiğim için ben Türkiye'ye giremedim. Doktorlar kızımın 15 günlük ömrü kaldığını söylüyorlar, acil ameliyat olması gerekiyor, yoksa onu kaybedeceğim. Türkiye'ye geçemezsek burada tedavisi için en az 2 bin dolar gerekiyor. Hayırseverlerin bana yardım etmesini istiyorum."

Kızının Türkiye'de ameliyat edilmesi gerektiğini dile getiren Um Rahaf, "Kızımın kalp damarları aynı yönde kan pompalıyor. Oksijen yetmezliği de yaşıyor. Herkes kendini benim yerime koysun." diye konuştu.

Um Rahaf, sıcak havalarda kızının durumunun daha kötüleştiğini ifade ederek, "Bu havalarda sürekli hastanelik oluyor, yarım saat baygınlık geçiriyor, serum takıp oksijen veriliyor. Doktorlar kızımın durumunun kritik olduğunu söylüyor. En kısa zamanda ameliyat edilmesi lazım." dedi.