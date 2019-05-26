NASA Mars bileti 2020 hızlı bir şekilde al! NASA Mars bileti isim yazdırma sayfası nasıl ve nereden görüntülenir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ile ilgili süreci hızlandırdı. 2020'de Mars'a gönderilecek uzay aracı için çalışmalar sürerken, isim yazdırma ile hatıra bilet etkinliği de dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere, NASA, 'İsmini Mars'a Gönder' adlı bir kampanyaya imza attı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan etkinlikle, dileyenlere hatıra olarak NASA Mars bileti hazırlanıyor ve sisteme kaydediliyor.

NASA MARS BİLETİ 2020 İSİM YAZDIRMA SAYFASI

NASA'nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada isim yazdırma işlemini yaptıktan sonra sonra temsili bir 'biniş kartı'na ulaşıyor.

NASA duyurdu, Türkler birinci oldu

EN ÇOK BAŞVURU TÜRKİYE'DEN

NASA'nın internet sitesinde dünya çapında 3.384.767 kişinin adını Mars'a göndermek için projeye katıldığı görülüyor. Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listeleniyor.

Türkiye, 1,263,189 başvuru ile listede ilk sırada yer alırken, ABD 429,892 başvuru ile ikinci, Hindistan ise 404,179 başvuru ile üçüncü sırada yer alıyor.

NASA MARS BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Haberimizin detaylarından, NASA Mars bileti alma işlemlerine yönelik tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;