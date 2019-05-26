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Trump inerken sallandı

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Giriş Tarihi: 26.5.2019
Trump inerken Japonya sallandı
Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın gerçekleştirdiği ziyaretin hemen öncesinde deprem yaşandı. Başkent Tokyo'nun yaklaşık 60 kilometre güneydoğusunda bulunan Chiba kentinde meydana gelen depremin 5.1 şiddetinde olduğu belirtildi. Ziyaret kapsamında iş adamlarıyla bir görüşme yapacağı belirtilen Trump, Başbakan Şinzo Abe ile depremin yaşandığı Chiba kenti sınırları içinde golf oynayacak. Yarın İmparator Naruhito ve Abe ile bir araya gelmesi beklenen Trump'in programı 28 Mayıs'ta son bulacak.
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Trump inerken Japonya sallandı
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