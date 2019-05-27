17 gün bitki yiyip su içerek hayatta kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Hawai'ninMaui Adası'nda kaybolan Amanda Eller isimli kadın, 17 gün sonra canlı olarak kurtarıldı. Makawao Forest Reserve ormanında yürüyüş yapan yoga eğitmeni Eller, ormanda kayboldu. 35 yaşındaki kadın için arama çalışmalarının yanı sıra sosyal medya platformu Facebook'tan da "Amanda'yı Bul" kampanyası başlatıldı. Kampanyayla temin edilen arama helikopteri sayesinde Eller'in yeri tespit edildi. Eller'in, ormanda bulduğu bitkiler ve su sayesinde hayatta kaldığı öğrenildi. Bir bacağı kırılan diğer bacağında menüsküs yırtığı olan, Eller, tedavi altına alındı.