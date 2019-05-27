AB’nin ırkçılıkla imtihanı

Avrupa Birliği'nde (AB) dün 28 üye ülke, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 751 yeni milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. Milletvekili sayısı 173 olan EPP'yi, 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56, Avrupa Birleşik Soluİskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi.

Fransa'da AP seçimleri için 34 liste yarıştı. Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, yüzde 23.3 oy alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'ni (LREM) yüzde 1.2 puan farkla geride bırakarak kazandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM, yüzde 22.1'le ikinci sırada yer aldı.







ALMANYA'DA AŞIRI SAĞ YÜKSELİYOR

Almanya'daki AP seçimlerinlerinin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre Yeşiller Partisi yüzde 22 oyla birinci oldu. Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21.7, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. CDU, 2014'teki seçimlere göre yüzde 8 oy kaybına uğradı.

Oylarını yüzde 3.4 artıran aşırcı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10.5 ile AP'de temsil edilecek. AfD bu sonuçla milletvekili sayısını 6'dan 10'a çıkarmış oldu.

İspanya'da ise zafer sosyalistlerin oldu. Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özer Hükümet Başkanı Carles Pugdemont ve tutuklu yargılanan Oriol Junqueras, AP milletvekili seçildi.

Portekiz'de azınlık hükümeti ile iktidarda olan ve AP'de 21 milletvekili bulunan Sosyalist Parti (PS), oyların yüzde 30'dan fazlasını alarak sandıktan birinci parti çıktı.



ÇİPRAS'TAN ERKEN SEÇİM KARARI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin AP seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından, erken seçime gidileceğini açıkladı. Yunanistan dün 13 eyalet ve 325 belediye başkanının belirleneceği iki turlu seçimin ilkini de gerçekleştirdi. Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe illerinde 3 Türk belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.







Almanya Yenilik ve Adalet (BİG) Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, AP seçimlerinde en az 3 Türk vekili Brüksel'e göndermeyi hedeflediklerini belirtti. Belçika'da Saint-Josse Belediye Başkanı ve Belçika Federal Parlamentosu milletvekili Emir Kır, federal ve bölge parlamentolarında yer alabilmek için yarıştı.







SANDIĞA GİTME ORANI YÜZDE 51 OLDU

AP seçimlerine yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunuyordu. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan seçimlerde, bu yıl 8 siyasi grup yarıştı. 2014 yılında katılımın yüzde 42.6 olarak gerçekleştiği AP seçimlerinde, bu yıl ise sandığa gitme oranı yüzde 51'e yükseldi.







KÜSTAH FİNLİ'DEN KURAN'A SALDIRI

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco De Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı. Wit, konuşmaları esnasında polisin gözleri önünde zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i yere atarak büyük bir provokasyon yaptı. Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, "Polise onun nefret suçu işlediğini söyledim ve engel olmalarını istedim. Polis müdahalede bulunmadı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU