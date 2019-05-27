Almanya'da AP seçimlerinin galibi CDU

Almanya'da yüzde 61,4 katılımla gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.

Seçimlerde Almanya'da iktidarda bulunan ristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ağır oy kaybı yaşadı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU, yüzde 7,5 oy kaybetmesine rağmen yüzde 22,6 ile birinci parti çıktı. AP'de sahip olduğu 29 sandalyeden 6'sını kaybeden CDU, gelecek 5 yıl Brüksel'de 23 milletvekiliyle temsil edilecek.

CDU'nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de yüzde 6,3 oy alarak 6 milletvekili çıkardı. Böylelikle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin toplam oyu 28,9 oldu.

SPD, TARİHİNİN EN KÖTÜ SONUCUNU ALDI

SPD'nin oyu ise 2014 seçimlerine göre yüzde 11,4 azalarak yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti.

SPD, Almanya genelinde katıldığı seçimlerdeki en düşük oy oranını alarak tarihi hezimet yaşadı. SPD'nin AP'de milletvekili sayısı, 27'den 16'ya düştü.

YEŞİLLER OYLARINI YAKLAŞIK İKİ KAT ÇIKARDI

Almanya'da AP seçimlerinin galibi, oylarını hemen hemen iki katına çıkan Yeşiller oldu. Seçimlerden zaferle ayrılan Yeşiller bir önceki seçime göre oylarını yüzde 9,8 artırdı ve yüzde 20,5 ile SPD'nin önünde ikinci parti oldu.

Yeşiller, AP'deki sandalye sayısını 11'den 21'e çıkardı.

AŞIRI SAĞCI POPÜLİST AFD DE OYLARINI ARTIRDI

Seçimlerde oylarını artıran diğer parti, aşırı sağcı popülist Almanya için Altternatif (AfD) partisi oldu. AfD, 2014'e göre oylarını yüzde 3,9 yükselterek yüzde 11 ile dördüncü parti oldu. AfD, AP'de 11 milletvekiliyle temsil edilecek.

Seçimlerde yüzde 5,5 oy alan Sol Parti ile yüzde 5,4'lük oran yakalayan Hür Demokrat Parti (FDP), 5'er milletvekili çıkardı.

KÜÇÜK PARTİLER DE AP'DE TEMSİL EDİLECEK

Seçim barajı bulunmayan Almanya'da 7 küçük parti de AP'ye milletvekili gönderecek.

Yüzde 2,4 oy oranı olan "Die Partei" ile yüzde 2,2 oya sahip "Özgür Seçmenler" partisi, AP'ye 2'şer milletvekili gönderirken, Tierschutzpartei (Hayvanları Koruma Partisi), Piraten (Korsanlar), Aile Partisi, Ekolojik Demokrat Partisi (ÖDP) ve Volt Partisi, AP'de 1'er milletvekiliyle temsil edilecek.

Yönetiminde Türklerin olduğu ve listede Türk ve göçmenlere de yer veren Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) partisi, yüzde 0,2 oy aldı ve milletvekili çıkarmadı.

AP'YE ALMANYA'DAN 3 TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ

Daha önce 2 dönem AP'de milletvekili olan İsmail Ertuğ, SPD'den bir kez daha, Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Parti'den Özlem Alev Demirel ise ilk kez milletvekili seçildiler.