Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya’daki cami yangınında gözaltı

’daki cami yangınında gözaltı

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Almanya’daki cami yangınında gözaltı
Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'de cumartesi günü çıkan yangınla ilgili 52 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Hagen polisinden yapılan açıklamada, Elberfelder Caddesi'ndeki yangınla ilgili çevrede yaşayanların ihbarı üzerine yakalanıp gözaltına alınan kişinin iki köpeğiyle merkez tren istasyonunda yaşayan evsiz bir adam olduğu kaydedildi. Cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar meydana gelmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’daki cami yangınında gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN