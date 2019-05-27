Almanya’daki cami yangınında gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'de cumartesi günü çıkan yangınla ilgili 52 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Hagen polisinden yapılan açıklamada, Elberfelder Caddesi'ndeki yangınla ilgili çevrede yaşayanların ihbarı üzerine yakalanıp gözaltına alınan kişinin iki köpeğiyle merkez tren istasyonunda yaşayan evsiz bir adam olduğu kaydedildi. Cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar meydana gelmişti.