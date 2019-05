Altın Palmiye Güney Kore’ye

BUGÜN NELER OLDU

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından 72. Cannes Film Festivali, cumartesi akşamı düzenlenen törenle kapanırken, "Altın Palmiye" ödülüne Güney Koreli Bong Joon-Ho'nun yönettiği "Parasite" filmi layık görüldü. Bong Joon-Ho daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. "Altın Palmiye" ödülüne layık görülen "Parasite" filmi tamamen farklı olan iki ailenin hayatını konu alıyor. Jean-Pierre & Luc Dardenne, "The Young Ahmed" ile "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi oldu. Cannes Film Festivali'nin müdavimlerinden Dardenne Kardeşler, "The Young Ahmed" (Genç Ahmed) filminde Belçikalı bir gencin Müslüman olması nedeniyle öğretmeninin cinayetiyle suçlanmasını anlatıyor.Festivalde "Büyük Ödül"e ise Afrikalı kadın yönetmen Mati Diop'un "Atlantics" filmi layık görüldü. Senegalli yönetmen Mati Diop ilk uzun metrajlı filmi Atlantics de (Atlantik) Dakarlı işçilerin trajik göç hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü Antonio Banderas, Pain & Gloria'daki performansıyla kazandı. İspanyol yönetmen Pedro Almodovar da 2017'de juri başkanı olduğu festivalde "Pain & Glory (Acı ve Zafer)" filmiyle romantizm rüzgarları estirdi. Başrollerini Antonio Banderas ve Penelope Cruz'un üstlendiği filmde yönetmen Salvador Mallo'nun 1960'lı yıllardaki çocukluğu, hayatının ilk aşkı ve ilk ayrılığı anlatılıyor. "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Emily Beecham, Jessica Hausner filmi "Little Joe"daki rolüyle kazandı.