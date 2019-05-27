Bin 400 kişilik iftar Makedonya’yı buluşturdu

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından düzenlenen bin 400 kişinin katıldığı iftar programı tüm etnik, siyasi ve toplumsal figürleri bir araya getirdi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un şeref konuğu olduğu iftar programına Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya'nın eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kuzey Makedonya'nın siyasi nedenlerden dolayı asla bir araya gelmeyen eski ve yeni Cumhurbaşkanlarının iftarda aynı masada oturması ise Türkiye'nin bölgedeki birleştirici güç olduğunu bir kez daha gösterdi. TBMM Başkanı Şentop, ailesinin Kuzey Makedonya'nın Gevgeli şehrinden Türkiye'ye göç ettiğini anımsatarak "Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın dostluğu tüm Balkanlar ve tüm dünya için örnek teşkil etmektedir. Bölgede barışın muhafaza edilmesi, aynı zamanda hepimizin huzur içinde yaşaması anlamına gelmektedir" diye konuştu.