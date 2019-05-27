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Esad İdlib’de beyaz fosfor kullandı

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Esad İdlib’de beyaz fosfor kullandı
Beşar Esad rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne cumartesi gecesi kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimini, dün gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi ve Abidin köyüne beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Han Şeyhun ilçesi ile Abidin köyü, rejim güçlerinin son iki ayda yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşalmıştı. Bu nedenle can kaybının yaşanmadığı tahmin ediliyor. Öte yandan rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarındaki sivil yerleşimlere cumartesi gecesi düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.
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Esad İdlib’de beyaz fosfor kullandı
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