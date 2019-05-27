Filistin'e tahsis edilen hibenin son bölümü verildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017'de imzalanan Hibe Anlaşması kapsamında, Türkiye'nin tahsis ettiği 10 milyon dolar tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümünün 24 Mayıs'ta Filistin Devleti'ne verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistin Devleti'ne tahsis ettiği hibenin son bölümünün verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Filistin Devleti'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017'de imzalanan Hibe Anlaşması çerçevesinde, Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon dolar tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümü, 24 Mayıs'ta Filistin Devleti'ne tevdi edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu taahhüdün yerine getirilmesiyle, Filistin Devleti ile dayanışma içinde, kardeş Filistin halkının zorlu ekonomik koşullarının ramazan ayı sırasında hafifletilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistin'in refahına katkıda bulunmaya devam edecektir." denildi.