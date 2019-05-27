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, ’de bir köye füzeyle saldırdı

haber ajansı SANA, ’in işgal ettiği Golan tepelerinin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu; ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu. İsrail ise, Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ait bir uçaksavar bataryasının vurulduğunu duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 23:21
İsrail, Suriye’de bir köye füzeyle saldırdı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Esad rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir asker öldü, bir asker yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacak ve bu tür saldırılara karşılık tüm gücüyle kararlılıkla gerekli adımları atacaktır." ifadelerini kullandı.

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İsrail, Suriye’de bir köye füzeyle saldırdı
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