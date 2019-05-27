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Son dakika: Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından seçim hükumeti kurmakla görevlendirilen , meclisten güvenoyu alamadı.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 18:10
Son dakika: Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya'da hükumetin dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Şansölye Sebastian Kurz'a tekrar hükumet kurma görevi vermiş ve kabineyi onaylamıştı. Avusturya Meclisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmasına rağmen Sebastian Kurz için güvenoyu oylaması başlattı. Ancak Kurz yapılan oylamayı kaybetti.

Oylamanın ardındandı muhalefetteki Sosyal Demokratlar (SPÖ) lideri Pamela Rendi-Wagner, Cumhurbaşkanına yeni bir hükumet ataması için çağrıda bulundu. Rendi-Wagner yaptığı konuşmada, "Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan bir hükumetin göreve gelmemesi gerekir ve bu yüzden istikrar yok" dedi.

Güvenoyu yoklaması Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi seçimlerinde ülkede birinci olması ve bir önceki seçime göre 8 puan arttırmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

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Son dakika: Avusturya'da hükümet düştü
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