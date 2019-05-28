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’da hükümet düştü

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Avusturya’da hükümet düştü
Avusturya ulusal meclisinde güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü. Ülkede eylül ayında erken seçime gidilmesi yönünde alınan kararın ardından Avusturya'yı seçime götürecek geçici hükümet ve Başbakan Kurz'un görevden azledilmesine karar verildi. Hükümetinin düşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurz, parlamentoda kendisi ve hükümetine karşı oy kullananlara tepki göstererek, "Bugün parlamento kararını verdi ancak son kararı halk verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini Maliye Bakanı Hartwig Löger'e verdi.
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Avusturya’da hükümet düştü
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