Belçika’da 7 Türk vekil seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Belçıka'da önceki gün AP seçimleriyle birleştirilerek yapılan genel ve bölgesel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 2'si federal milletvekili olmak üzere Türk kökenli 7 aday parlamentolara girmeye hak kazandı. Başkent Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır (yukarıda), Valon Sosyalistler adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi. Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türk kökenli aday oldu. Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.