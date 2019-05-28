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Bu köyde Erdoğan sevgisi her yerde

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Bu köyde Erdoğan sevgisi her yerde
Kuzey Makedonya'da bulunan Yukarı Banisa köyü sakinleri düzenledikleri iftar programıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Başkan Erdoğan sevgisinin evlerden sokaklara taştığı köyde düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, Türkiye için edilen dualarla sona erdi. Programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve birçok davetli katıldı. Kuzey Makedonya 3. Ligi'nde mücadele veren bordo mavili Yukarı Banisa Trabzonspor futbol takımı ile ünlenen köydeki neredeyse her ev ve dükkanda Erdoğan'ın posterleri bulunuyor.
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Bu köyde Erdoğan sevgisi her yerde
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