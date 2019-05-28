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Evsizlerin üzerine alkol döküp, yaktı! İşte skandal görüntüler...

Arjantin'de skandal olay! Sokakta uyuyan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Saldırganın arkadaşı ise yaşanan olayı cep telefonu ile kaydetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 11:07
Evsizlerin üzerine alkol döküp, yaktı! İşte skandal görüntüler...

Arjantin'de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti. Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan General Paz çevre yolunda meydana geldi. Saldırgan, çevre yolunun köprüsünün altında yatan evsizlerin üzerine alkol döktü ve ateşe verdi. Saldırganın arkadaşının cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, saldırganın uyuyan evsizlere yaklaşarak üzerlerine alkol döktüğü ve ateşe verdiği görüldü.

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel medya, yaşanan olaya dair polisin inceleme başlattığını; saldırganın polis tarafından arandığını duyurdu. Olayda kimse yaralanmazken; evsizlerin General Paz çevre yolu etrafından uzaklaştıkları ve civarda uyumaya korktukları belirtildi. Yaşanan olayda, kimsenin zarar görmediği duyuruldu.

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Evsizlerin üzerine alkol döküp, yaktı! İşte skandal görüntüler...
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