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Haziran sonu

STELYO BERBERAKİS
STELYO BERBERAKİS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Haziran sonu erken seçim
Yunanıstan'daki AP seçimleri, iktidardaki radikal sol SYRİZA'nin yenilgisi ve seçimleri 9.5 puan farkla önde bitiren ana muhalefet muhafazakar YDP'nin zaferiyle sonuçlandı. SYRİZA lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, bu denli büyük yenilgiyi beklemediğini kabul eden açıklamasında, erken seçimlere gidileceğini ilan etti. Seçimlerin 23 ya da 30 Haziran'da yapılması bekleniyor. Faşistlerin partisi olarak tanımlanan Altın Şafak'ın yüzde 8'lerden yüzde yüzde 4.8'e gerilemesi ise memnuniyetle karşılandı.
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Haziran sonu erken seçim
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