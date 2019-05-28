Haziran sonu erken seçim

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan'daki AP seçimleri, iktidardaki radikal sol SYRİZA'nin yenilgisi ve seçimleri 9.5 puan farkla önde bitiren ana muhalefet muhafazakar YDP'nin zaferiyle sonuçlandı. SYRİZA lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, bu denli büyük yenilgiyi beklemediğini kabul eden açıklamasında, erken seçimlere gidileceğini ilan etti. Seçimlerin 23 ya da 30 Haziran'da yapılması bekleniyor. Faşistlerin partisi olarak tanımlanan Altın Şafak'ın yüzde 8'lerden yüzde yüzde 4.8'e gerilemesi ise memnuniyetle karşılandı.