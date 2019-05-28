İran krizinde arabulucu Japonya

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Japonya'da resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Şinzo Abe'nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söyledi. İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda, "Başbakanın ve Japonya'nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz" diyen Trump, "İran'ın görüşmeden yana olacağına inanıyorum. Onlar görüşmek isterse biz de isteriz... Kimse kötü bir şey olsun istemez, özellikle ben" diye ekledi. ABD bu ay başında İran'a mesaj vermek için Ortadoğu'ya bir savaş gemisi göndermiş, bölgeye ayrıca bin 500 asker gönderileceği açıklanmıştı.