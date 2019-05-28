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Mahkûmlar arasında kavga: 15 ölü

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Mahkûmlar arasında kavga: 15 ölü
Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir hapishanede mahkûmlar arasında çıkan kavgada en az 15 kişi öldü. Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde, ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavganın 15 kişinin ölümüyle sonuçlandığını belirtti. Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden Oliveira de Ameida, durumun kontrol altına alındığını, polis helikopterlerinin cezaevi yerleşkesi üzerinde tedbir amaçlı uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti. Olaylar sırasında hapishaneden herhangi bir firar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. DIŞ HABERLER
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