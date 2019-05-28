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'de yüz tanıma sistemli önlem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 kişinin güvenlik görevlisini rehin almaya kalkışmasının ardından güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Bu kapsamda özellikle ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği TBMM 'na yüz tanıma sistemi yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, TBMM'ye toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp GBT'leri çıkarılacak, şüpheli kişiler tespit edilecek.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 13:27
TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem

14 Mayıs'ta DHKP-C ile bağlantılı Mulla Zincir ve Eylem Yücel, 'deki banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından Meclis'te güvenlik önlemleri gözden geçirildi. En üst seviyede korunan TBMM'de yeni güvenlik önlemleri alındı. TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemleri yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, özellikle önemli günlerde TBMM'ye 400-500 kişilik toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp, GBT'leri çıkarılacak ve şüpheli kişilerin bilgileri anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

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TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem
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