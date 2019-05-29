AB'nin Türkiye raporu hakkında Dışişleri'nden açıklama!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı AB'ni Türkiye ilerleme raporu hakkına önemli açıklamalarda bulundu! Kaymakçı: "Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir. Ancak raporda yer alan haksız ve orantız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değil. AB kendi iç sorunlarından kaynaklanan ön yargıları nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta ve Türkiye'deki mevcut durumu doğru tespit edememektedir. Şu an 14 fasıl engellenmiş durumda, Türkiye 20 fasılda ilerleme kaydetmiştir."

"AB'den Gmrük birliği güncellemesi istiyoruz,

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AB TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, enerji ve ulaştırma başlıklarında AB müktesebatına uyumun arttığının altı çizildi.

Avrupa Komisyonu bu yıl ülke raporlarıyla ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmede yöntem değişikliğine gitti.



Buna göre Avrupa Komisyonu, Türkiye raporunda iki başlıkta ilerleme kaydedildiğine yer verdi. Enerji ve ulaştırma başlıklarında AB müktesebatına uyumun arttığının altı çizildi.



Avrupa Komisyonu'nun bugüne kadar müzakereye açılmış 16 başlıktan 10 tanesinde bir önceki yıla oranla ilerleme kaydedilmediği ifade edildi.



Temel hak ve özgürlükler, adalet, içişleri, ekonomi gibi alanlarda ise Türkiye'nin AB müktesebatından uzaklaştığına dikkat çekildi.



Arupa Komisyonu'nun genel değerlendirmesinde Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna, 3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlatan Avrupa Komisyonu, Ankara'nın Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımamaya devam ettiğine dikkat çekti.



Raporda, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararının dikkat çekici olduğu belirtildi. Gerekçeli kararın "ikna edici olmadığı" ve AB'deki hukuki uygulamalar ile bağdaşmadığı ifade edildi.