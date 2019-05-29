Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > “Avrupa’da karanlık güçler yükselişte”

“Avrupa’da karanlık güçler yükselişte”

Giriş Tarihi: 29.5.2019
“Avrupa’da karanlık güçler yükselişte”
Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağ partilerin güç kazandığı ve merkezdeki sağ ile sol partilerin ciddi koltuk kaybettiği Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ABD merkezli CNN kanalına konuştu. Merkel, ülkesinde ve dünyanın diğer yerlerinde "karanlık güçlerin" ana akımın içinden destek bularak yükseldiğini söyleyerek, "Çok işimiz var" dedi. CNN Televizyonu'nda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Merkel, "Almanya'da doğal olarak bu akımlar her zaman belli bir bağlam içinde, kendi geçmişimizin bağlamı içinde anlam taşıyacaktır. Bu da bizim başkalarından çok daha uyanık olmamız gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Avrupa’da karanlık güçler yükselişte”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN