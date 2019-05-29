“Avrupa’da karanlık güçler yükselişte”

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağ partilerin güç kazandığı ve merkezdeki sağ ile sol partilerin ciddi koltuk kaybettiği Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra ABD merkezli CNN kanalına konuştu. Merkel, ülkesinde ve dünyanın diğer yerlerinde "karanlık güçlerin" ana akımın içinden destek bularak yükseldiğini söyleyerek, "Çok işimiz var" dedi. CNN Televizyonu'nda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Merkel, "Almanya'da doğal olarak bu akımlar her zaman belli bir bağlam içinde, kendi geçmişimizin bağlamı içinde anlam taşıyacaktır. Bu da bizim başkalarından çok daha uyanık olmamız gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu.