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ordusundan ABD'ye misilleme!

ABD ve arasında yaşanan ticaret savaşları, ABD'ni Huawei'yi kara listeye alması ile teknoloji savaşına dönüşmüştü. Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de Microsoft’tan gelmişti. Microsoft, Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Bütün bu gelişmelerin ardından Çin'den misilleme geldi. Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:06
Çin ordusundan ABD'ye misilleme!

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına teknoloji savaşları da eklendi.

KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANACAK!

Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence'in aktardığına göre, Çin, ABD'nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.

'GİZLİLİK ARACILIĞIYLA GÜVENLİK'

Habere göre Çin hükümeti 'gizlilik aracılığıyla güvenlik' yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni geliştirilecek sistem 'İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu' adıyla bir birim oluşturulacak ve bu brim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi'ne bağlanacak.

Grubun, Çin'deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70'inde kullanılan Almanya'nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü'nün (PLC) de Çin'in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.

ABD'de 2018 yılında ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi'nden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.

90'lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

Huawei'nin işletim sisteminin adı Ark OS olabilir!

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Çin ordusundan ABD'ye misilleme!
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