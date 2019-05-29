İran'dan ABD'ye rest: Müzakere olmayacak

BUGÜN NELER OLDU

İranlı aktivistler, araştırma görevlileri ve üniversite hocaları ile bir araya gelen İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ile yaşanan gerilim ve müzakere çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Hamaney, Avrupa ve diğer ülkelerle müzakerede sorun görmediklerini vurgulayarak, "Bazı gazete ve yabancılar müzakere hakkında konuşuyorlar. Onların müzakere masasına dönelim çağrıları sadece ABD ile müzakereyi kapsamakta. Bizim Avrupa ve diğer ülkelere belirlenmiş konular üzerinde müzakerede bir sorunumuz yok ancak ABD ile müzakere olmayacak" ifadelerini kullandı.İran'ın İslam devriminin namusunu ve askeri gücünü ilgilendiren konularda müzakere yapmayacağına işaret eden Hamaney, "ABD ile müzakere yapmayacağız. Nedeni ise ABD ile müzakerenin hiçbir faydası yok. Hatta müzakere zarar verir" dedi.ABD'nin müzakereyi İran üzerinde daha fazla baskı kurmak için taktik olarak kullandığını söyleyen Hamaney, İran'ı baskılar ile yıldırarak müzakere masasına oturtmak istediklerini belirterek, "Bu müzakere değil baskıdır. ABD müzakereyi taktik olarak kullanıyor" şeklinde konuştu.ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yıldırma politikalarına karşı İran'ın kendi baskı unsurlarını kullanmaya devam edeceğini belirten Hamaney, Milli Güvenlik Konseyinin nükleer antlaşmadaki taahhütleri askıya alan kararının yürürlükte kalacağına işaret ederek, "ABD baskılarına karşı biz de elimizdeki baskı araçlarını kullanacağız. Gerektiğinde askeri yöntemleri de kullanırız" dedi.