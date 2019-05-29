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Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: ", Amerika’nın değil ki onu (’e) versin, İsrail’in değil ki onu almaya kalksın. Kudüs, ’e ve Filistinlilere aittir. Tarih, bunu inkar edenlerin alçaltıcı başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 19:33 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 19:55
İran'dan Kudüs mesajı

ABD yönetimi, İsrail-Filistin meselesinin "çözümü" konusunda ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" planını Bahreyn'de tartışmaya açmaya hazırlanırken İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kudüs'ün Filistin'e ait olduğunu belirtti.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs, Amerika'nın değil ki onu (İsrail'e) versin, İsrail'in değil ki onu almaya kalksın. (Kudüs) onu satın almaya çalışan acımasız suç ortaklarının da değildir. Kudüs Filistin'e ve Filistinlilere aittir. Tarih, bunu inkar edenlerin alçaltıcı başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor."

İsrail gazetesi Yüzyılın Anlaşmasını yayımladı

"YÜZYILIN ANLAŞMASI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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İran'dan "Kudüs" mesajı
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