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'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı

'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve 'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sonulan cismin, dev bir Noel süsü olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 14:41
Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı

Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu.

Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.

Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.

Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Bomba kontrollü bir patlamayla imha edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.

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Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı
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