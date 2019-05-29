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’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Yerel medya, sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 03:06
Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

Meksika'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Kaza yerel saatle 10:25'te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR'ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanını nedeni araştırılıyor. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı
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