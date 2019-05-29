Ölüm ve korkunun kol gezdiği şehir

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere bomba yağdırdı. İdlib'in Han Şeyhun ve Ariha ilçesi ile El Habit, Marrıthırme Abidin, Sufuhen, Nukeyyir ve Şey Mustafa köyleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi. Düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 24 sivil öldü, en az 35 sivil yaralandı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre; son bir ayda İdlib'de sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda 234 sivil yaşamını yitirdi, 600'den fazla sivil yaralandı. Bölgede saldırıların artması üzerine 500 binden fazla sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırında bulunan güvenli bölgelere akın etti. Burada zeytin ağaçları altında yaşamaya başlayan siviller saldırıların bir an önce bitmesini bekliyor.



500 BİN KİŞİ KAÇTI

Türkiye sınırına akın eden sivillere ise Türkiye yardım elini uzattı. Zor durumdaki sivillere çadır, battaniye ve gıda malzemesi dağıtan STK temsilcileri, "500 bin insan yerinden edildi. Saldırılar devam ederse bu sayı kısa sürede milyona ulaşacak. Bu sayıda insana yardım etmemiz şimdilik çok zor gözüküyor. Saldırıların bir an önce durması gerekiyor" diye ifade etti. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.



İKİ SAĞLIK MERKEZİ VURULDU

Beşar Esad rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki iki sağlık merkezini vurdu. Saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları, İdlib'in Rekaya köyündeki bir sağlık ocağı ve Kefrenbil ilçesindeki Darü-l Hikme hastanesine saldırı düzenleyerek hizmet veremez hale getirdi.



TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYORLAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'de birçok kasaba son haftalarda ise adeta hayalet şehre döndü. Middle East Eye sitesine konuşan İdlibliler Türkiye'den yardım beklediklerini söyledi.

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