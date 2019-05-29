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'nde yolcu gemisi battı: 7 ölü

'ın başkenti Budapeşte'de 'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 02:58 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 03:21
Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı: 7 ölü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tuna Nehri'nin Macaristan'dan Sırbistan sınırına kadar olan kısmında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.

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Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı: 7 ölü
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