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‘Yüzyılın utancının cehenneme kadar yolu var’

Giriş Tarihi: 29.5.2019
‘Yüzyılın utancının cehenneme kadar yolu var’
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, "Yüzyılın utancının da Bahreyn'deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var" dedi. Abbas, Filistin davasının ekonomik temelli bir mesele olmadığına dikkati çekerek, "Filistin meselesini çözmek isteyen meseleye siyasi çözüm ile başlamak zorundadır. Biz milyarların boş hayallerini satanlara umut bağlamıyoruz ve bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü bizim meselemiz apaçık siyasi bir meseledir" dedi.
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‘Yüzyılın utancının cehenneme kadar yolu var’
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